Ciclista é vítima de grave atropelamento e morre na BR-060, em Anápolis

Um ciclista, que ainda não foi identificado, morreu na tarde deste domingo (11), no KM 72 da BR-060, na saída de Anápolis, após ser atropelado.

O Portal 6 apurou que o acidente ocorreu próximo ao Ficus, chegando em Abadiânia. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Triunfo Concebra, o acidente foi causado por um carro de passeio. Ainda não há detalhes se o condutor parou para prestar socorro.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros, conforme a concessionária da via, ainda tentaram realizar a reanimação da vítima, mas sem sucesso.

Equipes da Triunfo também estão no local acompanhando a ocorrência, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acostamento da via precisou ser interditado, mas as pistas estão liberadas e não há registros de congestionamentos no local.

Mais informações a qualquer momento.