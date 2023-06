Conheça a fazenda de Maiara, dupla de Maraísa, que mais parece um paraíso escondido em Goiás

Maiara e Maraísa está no topo das paradas sertanejas há anos, trabalho que rendeu bons frutos para as irmãs. Agora, no auge da carreira, Maiara aproveita para curtir a fazenda luxuosa localizada em Goiás.

Ambas moram em Goiânia, mas Maiara possui um cantinho especial avaliado em R$ 13,9 milhões. A fazenda conta com nove quatros, área de lazer, piscina e lagoas.

Além disso, a fazendeira famosa ainda cria gados e cavalos de raça nobre, aparições comuns nas redes sociais da cantora.

Maiara, que já falou sobre a importância que dá ao contato com a natureza para recuperar as energias, aproveita o local para descansar da rotina cheia de gravações, ensaios e shows ao redor do Brasil.

Apesar da vida luxuosa, a cantora sertaneja não deixa de sujar as mãos quando está presente na propriedade.