Neguinho da Beija-Flor, feijoada e open bar: detalhes do pré-carnaval em Goiânia

Sambista carioca também se apresentará em Goiânia nos blocos Café Nice e Pedacinho do Xéu

Thiago Alonso - 24 de novembro de 2024

Puxador de samba enredo, Neguinho da Beija-Flor. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em clima de folia, os blocos Café Nice, Bloco dos Amigos e Pedacinho do Xéu anunciaram mais uma atração para o carnaval de 2025: Neguinho da Beija-Flor, um dos mais renomados puxadores de samba-enredo do Carnaval carioca e ícone da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis.

O artista desembarca em Goiânia no dia 22 de fevereiro, fim de semana anterior ao feriado, com concentração inicial no Espaço Equatore, localizado na avenida T-3, no Setor Bueno, mesmo local da edição de 2024. As festividades terão início às 12h e devem se estender até as 18h.

Além de Neguinho, os blocos tradicionais da capital goiana receberão os grupos Noys é Noys, Heróis de Botequim e a bateria da escola de samba Coró de Pau, prometendo animar o público com marchinhas e muita música. Outras atrações serão anunciadas em breve.

Os foliões terão acesso a ambientes climatizados, área de descanso, open bar premium com cervejas, água, refrigerantes e drinks, além de um buffet que oferecerá petiscos e feijoada durante toda a tarde de pré-carnaval.

O primeiro lote de ingressos já está à venda, com valores iniciais de R$ 400, disponíveis na plataforma IngressoSA.com ou presencialmente na loja Breja, no Setor Marista, em Goiânia.