Fenômeno meteorológico raro em junho pode acontecer em Goiás; entenda as consequências

Emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), neste domingo (11), o boletim semanal do órgão aponta que Goiás pode receber um fenômeno meteorológico raro no mês de junho.

De acordo com o Cimehgo, a partir desta terça-feira (13), uma frente fria vinda do Sudeste do Brasil, começa a mudar as condições climáticas.

O resultado desta progressão será a formação de áreas de instabilidade na parte Sudoeste do estado e pancadas de chuva na porção Centro Sul.

O documento também traz a previsão do tempo para alguns municípios de Goiás.

Em Goiânia, os termômetros devem marcar entre 17ºC e 30ºC nesta semana. Apesar da umidade relativa do ar variar entre 28% e 85%, não existe o prognóstico de chuvas na capital.

Já em Anápolis, a temperatura fica entre 17ºC e 28ºC, enquanto a umidade pode alternar entre 30% e 85%.

Para aqueles que forem aproveitar a temporada do Araguaia, a previsão é de que os termômetros marquem até 35ºC em Aruanã.