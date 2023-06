Motorista de app mostra como ele se vinga de passageiros que enrolam para chegar no carro

Um motorista de aplicativo viralizou no Instagram após compartilhar um vídeo onde mostra o que ele faz para se vingar de passageiros que enrolam para chegar no carro.

Identificado como Thiago Snil, o profissional começa o registro demonstrando a impaciência com a demora, até que o solicitante da corrida se aproxima do veículo.

Ao chegar próximo do automóvel, o motorista arranca. O vídeo publicado em tom de humor e rendeu muitas visualizações no Instagram.

“Se você é Uber e nunca fez isso com os atrasadinhos, recomendo. É uma felicidade que não cabe no peito”, diz o profissional na legenda do vídeo.

Nos comentários, diversos motoristas de aplicativo se identificaram com a situação descrita pelo companheiro.

“Fiz isso uma vez. Esperei 5 minutos quando a pessoa chegou fui e cancelei”, comentou um. “Fiz isso uma vez na Paulista [em São Paulo], a sensação é ótima”, disse outro.