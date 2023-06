Mulher pede para vereadora de Anápolis ajudá-la a furar fila e recebe resposta na lata

Vereadora em Anápolis, Trícia Barreto (MDB) usou as redes sociais para mostrar a conversa que teve com uma mulher que lhe pediu ajuda para furar a fila da saúde na rede pública da cidade.

O diálogo compartilhado no Instagram tem início com a solicitante perguntando se a parlamentar, que é médica, trabalhava com cirurgia das amigdalas e recebendo uma resposta negativa.

Trícia então recebe o pedido para ajudá-la a furar a fila. A vereadora responde que não, dizendo que “seria burlar o sistema usando a influência política”.

Sem ter o pedido inicial atendido, a solicitante responde que isso são coisas “que todos fazem, mas só fazem quando lhe são convenientes” e que “ninguém é honesto na vida política”.

Ao ser chamada de desonesta, a vereadora diz que a única desonesta é a mulher. “Até agora quem foi desonesta aqui foi você, querendo que eu fure fila para colocar a sua enteada”, respondeu.

Por fim, a parlamentar encerra dizendo que o erro deve ser dela mesmo, ao dar a maior atenção para uma pessoa que não conhece em um sábado a noite.

A resposta na lata de Trícia chamou a atenção dos internautas que rapidamente começaram a comentar sobre o diálogo.