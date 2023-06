Parque aquático pertinho de Goiânia conta lago inédito na América Latina

Nas margens da GO-020, em Senador Canedo, é possível encontrar um local que oferece diversão e atividades esportivas para toda a família.

O Sunset Wake Park, o primeiro parque de wakeboard com um lago de dois níveis para usuários avançados da América Latina, foi construído com obstáculos inspirados nos melhores cable parks do mundo. Vale destacar que não é necessário ser profissional, visto que há aulas para iniciantes, assim como usuários mais avançados.

Fechado às segundas-feiras, o valor para aproveitar o lago iniciante de terça à sexta é de R$ 20 para visitantes, enquanto para praticar o esporte é R$ 80 reais para o prazo de 15 minutos. Já no lago grande, o valor é de R$ 80 a R$ 180, a depender do período comprado, R$ 20 para visitantes e R$ 200 a diária.

Aos sábados e domingos, assim como em feriados, o local também abre, com acesso ao lago iniciante por R$ 30 e wakeboard por R$ 80, para 15 minutos. No lago para avançados, o valor é de R$ 80 a $ 180 para a prática do esporte, R$ 30 para visitantes e R$ 250 para a diária. Os valores foram levantados no início do mês de junho de 2023.

O local ainda oferece desconto integral da entrada para quem praticar wakeboard na compra de uma ou mais horas em qualquer um dos lagos. No entanto, é preciso locar a prancha no caso dos profissionais, com valores que dependem do tempo de uso.

Engane-se quem pensar que o parque aquático é unicamente para pessoas interessadas no esporte, visto que ele possui uma série de atrativos. A praia artificial, por exemplo, tem uma área de 48 mil m² no meio da natureza, com vista para o pôr do sol.

Além disso, há colônia de férias para crianças e adolescentes de 08 a 15 anos com programação especial durante um mês, stand up paddle, sinuca, bar, lanchonete, restaurante e espaço de eventos.