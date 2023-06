A importância das vacinas para pacientes cardiopatas

Sempre levar informações de qualidade para seu paciente geram mais segurança e garantem mais adesão às campanhas de vacinação.

Através do Ministério da Saúde é oferecido gratuitamente um grande número de vacinas essenciais no controle de diversas doenças para crianças, adolescentes, adultos e idosos através do Programa Nacional de Imunizacão (PNI), que organiza o calendário e promove campanhas de vacinação em todo o território nacional.

Os portadores de doenças crônicas como os cardiopatas, também têm acesso à imunização específica por meio dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

No entanto, o êxito dos programas de imunização depende da adesão da população, que está deixando de se vacinar principalmente neste período de pandemia e diante de movimentos antivacina o que contribui para o aumento do risco de ressurgimento de doenças infecciosas como o sarampo e a febre amarela.

Apesar de várias vacinas estarem disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), muitas pessoas desconhecem o calendário de vacinação, não se preocupam ou não se sentem motivadas.

A vacinação depende, em muito, da recomendação do médico, que é uma fonte de informação confiável para os seus pacientes.

A orientação sobre a importância da vacinação em todas as idades, e não só na infância, é fundamental para levar informação de qualidade e aumentar a adesão às campanhas.

Quais vacinas são indicadas para pacientes cardiopatas?

Conforme a Diretriz Brasileira de Prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019 foi atualizado a abordagem dos fatores de risco clássicos e estratégias adicionais como o uso de vacinas.

Influenza: Vacina anual – a fim de reduzir morbimortalidade, idealmente no período da campanha de imunização

Pneumocócicas: a cada 5 anos, a fim de reduzir morbimortalidade

Hepatite B: três doses nos pacientes até os 49 anos de idade, na dependência da situação vacinal prévia

Tríplice viral: duas doses até os 29 anos de idade e uma dose em maiores de 30 anos, com limite de idade em 49 anos

Dupla adulto: para idosos e cardiopatas, com reforço a cada 10 anos

Febre Amarela: Dose única – devido à escassez de evidências acerca da segurança da vacinação contra Febre Amarela em cardiopatas e naqueles com idade superior a 60 anos, só é recomendada para quem tem risco de exposição à doença.

Precauções na vacinação:

O uso de antiagregantes plaquetários não é impeditivo ao uso de vacinas intramusculares, de tal modo que não há necessidade de suspensão. Para os pacientes sob anticoagulação com varfarina ou com os anticoagulantes orais diretos, também não evidência de contraindicação ao uso intramuscular. Entretanto existe a possibilidade de se fazer a vacina por via subcutânea. Não há relatos de interações clinicamente significativas da vacinação em pacientes sob uso de anti-hipertensivos, anti-isquêmicos, estatinas, fibratos, varfarina ou digoxina.

Há também os Calendários de Vacinação Infantil, Adulto e Idoso, Gestantes, que são de extrema importância e devemos divulgar para conscientizar a população!

Assim, sempre acompanhe as campanhas do Ministério da Saúde e pergunte ao seu médico.