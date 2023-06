Goiana é convidada para decorar camarins das cantoras Ludmilla e Pabllo Vittar

Após ter obras expostas no Louvre e peças utilizadas por artistas como Fafá de Belém, Anitta e Glória Groove, uma nova conquista entrou para a lista da goiana Zaia Angelo Melo Brie, de 20 anos. A artista foi convidada para decorar os camarins das cantoras Ludmilla e Pabllo Vittar.

As celebridades estiveram em Goiânia no último final de semana para se apresentarem no evento universitário, conhecido como Maior Inter.

Inicialmente, Zaia compartilhou nas redes sociais vídeos mostrando a preparação do camarim da cantora Pabllo Vittar, que realizou um show na capital no sábado (11).

Na filmagem, ela afirma que decidiu decorar o ambiente com algumas peças de roupas, feitas por ela, em homenagem às músicas do último álbum da cantora.

Ao longo do vídeo, Zaia mostrou alguns looks especiais preparados para a ocasião e revelou a opinião da artista sobre o cenário.

“Ela adorou e foi uma fofa. Mas o principal é que a Pabllo foi a única que notou que o meu look de abelinha era inspirado na Beyoncé na renaissence tour”, diz.

Já sobre o convite feito pela cantora Ludmilla, que se apresentou no evento no domingo (12), a goiana ressaltou que tentou unir o pop, funk e pagode, três dos principais estilos musicais cantados pela artista, por meio de bonés e pandeiros customizados.

“Apesar de eu ter surtado talvez, só um pouquinho, a Lud foi super legal, gostou de tudo, e é logico que eu não esqueci de cobrar ela para trazer a Numanice [álbum da cantora] para Goiânia”, afirmou.