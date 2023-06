Jovem tenta furtar ônibus no Terminal Rodoviário de Anápolis e surpreende ao revelar o motivo

Um jovem, de 28 anos, foi visto na tentativa de furtar um ônibus do Terminal Rodoviário de Anápolis por volta do meio dia deste domingo (11). Ele só não concluiu o plano por conta da ação das pessoas presentes, que viram o acontecimento.

O suspeito estava tentando quebrar o vidro do ônibus, do lado do motorista, com a intenção de furtá-lo. Ele já havia conseguido ligar o veículo e chegou a deslocar cerca de 10 metros até ser interceptado.

Com isso, o jovem foi detido até a chegada da Polícia Militar, momento em que foi dado a voz de prisão. Em uma confissão, o suspeito surpreendeu ao revelar que a tentativa inusitada do furto era apenas para ir embora para Goiânia.

Em vídeo, é possível vê-lo no banco do motorista, se preparando para deixar o local.

Na ocasião, ele ainda ressaltou que possuía experiência na condução de veículos de grande porte. Além disso, o suspeito também tinha ferimentos no rosto e contou que havia brigado com usuários de drogas após pedir entorpecentes.