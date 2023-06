Abertas 200 vagas para cursos do Pronatec em Anápolis; participantes recebem auxílio em dinheiro

Estão abertas as inscrições para cursos do Pronatec em Anápolis. São 200 vagas oferecidas para pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído, no mínimo, o ensino fundamental.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho pelo formulário disponibilizado pela Prefeitura de Anápolis. O início das aulas está previsto para o dia 1º de agosto, no período noturno.

Os cursos oferecidos pelo Pronatec são de costureira de máquina reta e overloque, microempreendedor individual, auxiliar de farmácia de manipulação e operador de empilhadeira.

Os alunos selecionados vão receber uma bolsa no valor de R$ 4 por hora/aula para custear despesas de transporte e alimentação.

As aulas vão acontecer no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), no Jundiaí, e em outros locais que ainda serão definidos pela coordenação.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (62) 3902-2444, (62) 99649-5251 ou (62) 99245-7715.