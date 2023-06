É normal que, em um dado momento, os celulares fiquem mais lentos e que a capacidade de armazenamento vá ficando menor, à medida que as pessoas vão utilizando o celular. No entanto, existe uma maneira de aumentar a memória e deixar o celular Android mais rápido.

O recurso secreto pode ajudar aqueles indivíduos que estão enfrentando uma certa dificuldade para lidar com o aparelho devido aos piora da da capacidade de entrega no celular.

Ficou curioso sobre o assunto? Leia até o final e fique por dentro sobre o que é essa novidade capaz de acelerar o desempenho do celular, além de aumentar a memória do seu aparelho.

Este é o segredo para aumentar a memória e deixar o celular Android mais rápido

Uma novidade que chegou recentemente e que veio pra ficar pode facilitar a vida de muitas pessoas que estão com alguns problemas no funcionamento do aparelho celular. Trata-se do RAM Plus.

Bom, mas afinal, o que o RAM Plus tem que é capaz de deixar o celular Android mais rápido e aumentar a memória? Aqui nós iremos te explicar sobre.

O item é frequentemente utilizado em uma extensão que existe em alguns aparelhos celulares como Samsung, Motorola e Xiaomi e só pode ser usado em dispositivos Android.

Na prática, o sistema possibilita a utilização de toda a memória livre livre disponível no aparelho para que ela seja transformada em RAM Plus. Assim, a velocidade é aumentada e, posteriormente, todos os efeitos de lentidão do aparelhos passam com o dano.

Dessa maneira, os celulares podem utilizar toda a capacidade livre de armazenamento para “expandir” a memória RAM. Assim, o item conseguirá evitar os travamentos e situações que desgastam o bom-humor de quem usa o dispositivo.

