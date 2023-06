Saiba como voar de graça pela Força Aérea Brasileira saindo de Anápolis

Viajar pelo país é uma prática que agrada a maior parte dos brasileiros. São vários biomas, culturas e paisagens para se apreciar, mas poucos têm conhecimento de uma forma para fazer isso de graça, com uma ajudinha da Força Aérea Brasileira (FAB).

Para conseguir uma “carona” dos oficiais, basta realizar o cadastro em uma das Bases Aéreas dispostas pelo país, através do Correio Aéreo Nacional (CAN). É necessário ter em mãos o RG, comprovante de endereço e CPF.

Assim que é feito o registro, basta sinalizar as localidades para as quais pretende voar e aguardar a resposta por e-mail. É importante verificar a área de spam e a lixeira, para não perder a oportunidade. A janela de solicitação dura 10 dias.

Neste prazo, caso surjam voos que coincidam com o interesse apontado e tenham disponibilidade de vagas, o candidato é alertado e informado do dia e hora de partida. A confirmação é feita pelo correio eletrônico e é possível ligar na base em questão e confirmar com os dados da viagem.

Caso não surja a vaga no prazo de 10 dias, o candidato deve solicitar novamente o voo e aguardar o chamamento. O valor do trecho é gratuito e a disponibilidade se dá pelo aproveitamento de missões militares, realizadas sob demanda. O embarque de civis é um direito e costuma ter alta procura.

Regiões como o Sul e Sudeste têm maior probabilidade de sucesso nas solicitações de viagens, devido à alta frequência de voos nos locais. Em Goiás, a única Base Aérea é a de Anápolis, onde é possível solicitar o serviço, mas nos arredores há também a Base Aérea de Brasília, localizada no Distrito Federal.