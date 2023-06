Convenhamos: existem alguns sobrenomes engraçados espalhados pelo Brasil que são pra lá de hilários.

E não nos leve a mal, apenas são nomes de família que fogem do convencional e saem do padrão a que estamos habituados.

6 sobrenomes engraçados que poucos sabem do significado deles no Brasil:

1. Pequeno

Começando nossa lista, Pequeno é um sobrenome que existe espalhado pelo mundo todo e facilmente é reconhecido.

Seu significado gira em torno de literalmente o que nos sugere: aquele ou o que que possui pouca extensão.

2. Dores

Seguindo nossa lista, Dores tem origem espanhola e surgiu a partir de Dolores, que significa literalmente “dores”.

Muitos não sabem, mas esse sobrenome possui um sentido religioso, fazendo referência àquele que sofre por algo, ou seja, aqueles que sacrificam algo em defesa da sua fé.

3. Caixinha

Aqui está um sobrenome que só encontramos no Brasil e em Portugal. Não há um significado direto para ele, mas, convenhamos, ele é um pouco cômico.

4. Formiga

Acredite se quiser, mas contrariando a parte hilária desse sobrenome, Formiga quer dizer “deusa da sorte”. Incrível, não é mesmo?

5. Pinto

Pinto pode até soar um pouco pejorativo e com outros sentidos. No entanto, o sobrenome tem origem no latim pinctu, de pinctare, ou seja, pintar.

6. Amado

Por fim, Amado pode ser um pouco engraçado também, mas como já nos sugere quer dizer “que é para amar” ou “digno de ser amado”.

Ele tem origem ibérica e vem do latim Amatus ou Amator.

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também:

6 sobrenomes que todo mundo conhece alguém que tem, mas só alguns sabem o significado

6 sobrenomes que indicam que sua família pode ter origem europeia

Sobrenomes raros que muita gente que têm eles no Brasil não sabem do significado

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!