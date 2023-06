Acidente deixa três adolescentes de Anápolis em estado grave; eles pegaram carro escondido

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta quarta-feira (14), na Avenida Brasil Sul, numa rotatória próxima ao antigo Hospital Municipal de Anápolis.

A corporação informou que um carro com três menores bateu contra um poste. Todos eles estavam com o uniforme escolar e o condutor teria pego o veículo escondido da mãe para ir à escola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou os estudantes para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um deles estava foi entubado, enquanto os outros dois tiveram trauma cranioencefálico (TCE).

Os militares permaneceram no local do acidente sinalizando a via e aguardando a chegada da Polícia Militar (PM) ou da Equatorial.