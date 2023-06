Mulher conta por que ninguém conseguiu comer o bolo de aniversário do filho que custou R$ 4 mil

Uma mulher viralizou no TikTok após publicar um vídeo contando como gastou US$ 800 (quase R$ 4 mil) em um bolo de aniversário para o filho e o desfecho da situação constrangedora.

Sem se identificar no perfil, ela apenas divulgou as cenas do bolo enorme e coberto de pasta americana. Porém, para a surpresa de todos, estava recheado apenas de isopor e nenhum dos convidados pôde comer.

Ela contou que o combinado era um bolo comestível para 60 pessoas, além dos docinhos para compor a mesa.

“Paguei US$ 800 por um bolo e doces para uma festa e ganhei um bolo de isopor. E ainda por cima, eles também me deram 12 doces falsos para uma festa de aniversário de 1 ano”, destacou na gravação.

Alguns internautas ficaram revoltados, juntamente da mulher, e sugeriram que pedisse reembolso. Outros alegaram que poderia ter acontecido apenas uma falha na comunicação com a empresa contratada.

Assista!