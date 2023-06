“Estamos vivendo o Dia das Mães do varejo”, diz gerente de concessionária em Anápolis

O anúncio do Governo Federal em reduzir a taxa de juros dos carros populares aliado a uma espécie de bonificação promovida pelas próprias montadoras de veículos repaginou a vida de muitas concessionárias desde a última sexta-feira (09), em Anápolis.

Modelos como o Hyundai HB20 Sense e o HB20 Comfort, que estavam parados no estoque da Saga Hyundai desde dezembro de 2022 – voltaram a ter demanda. Não é para menos, o primeiro modelo, que até o início do mês era vendido na tabela por R$ 82.990, com o programa do governo mais o incentivo da fábrica está saindo a R$ 69.990.

“Modelo popular estava parado. Aqui na loja não saia nenhum desde dezembro de 2022. Em contrapartida, carros acima de R$ 100 mil as vendas só vinham aumentando”, explica ao Portal 6 o gerente da Saga Hyundai em Anápolis, Célio Ferreira da Silva Junior.

Ele conta que desde a última sexta (09),o fluxo de clientes praticamente triplicou, tanto na própria loja quanto os que demandam via plataforma em busca de informações.

Ele adianta ainda que, mesmo com o aumento na procura, o cliente não fica na mão. Conforme ele, no máximo, em três dias, o carro já sai faturado e o cliente com a chave nas mãos.

“Eu falei com minha equipe que estamos vivendo o Dia das Mães do varejo”, explicou ao ser questionado sobre um possível 13º salário antecipado.

Uma realidade semelhante foi relatada pelo gerente comercial da Autoeste – concessionária da Fiat, Luiz Heine. Apesar de ressaltar que os dados e estatísticas só serão levantados ao fim do programa, o profissional confirmou ter um fluxo maior de clientes na unidade.

“Nós vínhamos de um mercado muito preso por conta dos altos valores. Deu para notar já de cara o impacto na procura desses veículos de entrada contemplados pelo programa”, disse ele. Apesar de ainda ser cedo, estimamos um aumento de cerca de 10% nessas vendas”, completou.

Entenda o programa

Uma das grandes apostas do Governo Lula, o programa permite a diminuição de valores em veículos de até R$ 120 mil.

Os descontos das empresas serão compensados pelo governo através de créditos tributários. Em outras palavras, elas poderão fazer o abatimento desses valores em impostos a serem pagos.

Um levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), realizado na última semana, estimou que cerca de 100 mil a 110 mil automóveis deverão usufruir dos descontos, antes do esgotamento dos créditos disponibilizados.

* Colaborou Caio Henrique