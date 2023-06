O alerta do Detran que motoristas de todo o estado de Goiás devem ficar atentos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu um alerta para todos os motoristas do estado sobre um golpe que vem sendo aplicado por criminosos.

De acordo com o órgão, os proprietários de veículos recebem o contato via WhatsApp e por e-mail. Os golpistas oferecem desconto de até 40% caso o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) seja feito via Pix.

Até o momento não é oferecida a opção para que o tributo seja pago nesta modalidade. As únicas formas de quitá-lo são boleto bancário ou Documento Único de Arrecadação (DUA).

Os documentos devem ser acessados diretamente no aplicativo Detran GO ON ou no site detran.go.gov.br.

A recomendação do Detran para os motoristas que caírem no golpe é realizar o boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC) e registrar uma denúncia na ouvidoria do órgão.