Conheça a cidade goiana que tem lago duas vezes maior que a Baía da Guanabara

Goiás é um estado conhecido nacionalmente por apresentar uma grande variedade de opções para o ecoturismo. Dentre delas, existe uma cidade que possui um lago quase duas vezes maior que a Baía de Guanabara.

Estamos falando de Itumbiara. Localizado na região do Vale do Rio Paranaíba, o município fica bem na divisa com o estado de Minas Gerais (MG), separado pelo próprio Rio Paranaíba.

E é justamente aí que se encontra esse lago de grandes proporções. Formado pela represa que abastece a usina hidrelétrica da cidade, ele possui 778 km² de área inundada.

Com tamanha oferta de água, Itumbiara se tornou um atrativo para pescadores e equipes de pesca esportiva, especialmente de tucunaré.

O nome do município, inclusive, remete à abundância hídrica que chama a atenção de que visita. Isso porque, no idioma tupi-guarani, ele significa “Caminho da Cachoeira”.

Com uma população de aproximadamente 105 mil habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade vem se desenvolvendo também no setor industrial.

Empresas de derivados do milho, soja, algodão e leite vêm se destacando na região. Além disso, Itumbiara é um grande polo de escoamento da produção agrícola do sudoeste goiano.

Por fim, vale lembrar que o município tem uma parcela de contribuição para o sertanejo brasileiro, visto que a dupla Jorge & Mateus foi ali formada, no ano de 2005.