Motorista de app responde se o código “B” usado por passageiros funciona

Um motorista de aplicativo viralizou recentemente após confirmar a teoria que já vem ganhando holofotes na internet a respeito do “código B” dentro dos carros de aplicativos.

O goianiense, Danilo Lopes, trabalha com as plataformas já há algum tempo e decidiu compartilhar as vivências como condutor no Instagram, onde já acumula 94,2 mil seguidores.

O homem confessou que o código ‘b’, de fato, acontece sim. Há passageiros que sugerem e motoristas que aceitam como forma de pagamento.

Segundo ele, já houve clientes que ofereceram ao término da corrida várias vezes. Além disso, outros motoristas, colegas de Danilo, também revelaram ao amigo terem recebido a proposta também.

Mas afinal, o que é o código ‘B’?

Se você ainda não sabe o que é essa técnica adotada há alguns meses e bastante comentada nas redes sociais, talvez não esteja tão atualizado.

A tática nada mais é do que o passageiro, sem dinheiro, oferecer para pagar o valor da corrida com um b**uete.

Segundo os condutores mais flexíveis, é melhor que o cliente pergunte antes de embarcar, para que não haja nenhum desentendimento com o motorista.