Não é na porta: este é o lugar da geladeira onde o leite deve ser guardado e muita gente não sabia

Todo mundo já deve ter colocado o litro de leite na porta da geladeira, certo? Pois saiba que se você cometeu esse deslize, ainda dá tempo de aprender qual o jeito certo de guardar a bebida.

A verdade é que muitas pessoas acreditam que deixar os itens mais utilizáveis na porta, por ser de fácil acesso, estará facilitando a vida. Porém, pouco se fala sobre a porta ser a região menos gelada do eletrodoméstico.

Então, se o objetivo é guardar o líquido em um local onde ele poderá ser resfriado e conservar melhor, a porta definitivamente não é o ambiente ideal.

Por ser aberta durante o dia todo, as portas acabam sendo menos frias e podem deixar a desejar na hora de conservar as baixas temperaturas para o leite.

Logo, se a embalagem já estiver ‘aberta’ – sem o lacre para o primeiro consumo -, é bom manter uma certa constância e não perder a bebida.

Então onde devo guardar o leite na geladeira?

Sabe as prateleiras superiores, geralmente reservadas e fechadas? Então, este é o melhor lugar para guardar os leites, queijos, presuntos e afins.

Nas superfícies abertas, é bom reservar o espaço para as vasilhas, carnes para serem consumidas em um curto prazo e alimentos congelados, para descongelarem.

No último compartimento, no fim da geladeira, é ideal colocar as frutas, verduras e legumes, já que é um local menos resfriado e não estragaria esses alimentos.

Para a porta, lembre-se de deixar apenas os produtos que não necessitam de uma refrigeração intensa, pois com certeza perderá se for mantido lá.

Dica bônus

Você sabia que o leite é um dos produtos que pode ser congelado, descongelado e consumido normalmente sem muitas alterações? Pois bem, se você tiver altas quantidades da bebida, não haverá problema em guardar um pouco no congelador para o preparo de alimentos posteriormente.

