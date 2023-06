Cá entre nós: as mulheres gostam de pedir coisas aos homens, em alguns casos até mesmo dar ordens.

O que acontece é que as diferenças de costumes acabam sendo colocadas à prova quando um casal começa um relacionamento, daí algumas delas gostam de tentar moldar o cara.

No entanto, esse embate surge também pelas divergências de gostos, quando a mulher possui um estilo de vida diferente do dele.

6 coisas que os homens não gostam de fazer e as mulheres sempre pedem:

1. Ir ao supermercado

Começando nossa lista, sabe aquela cena clássica que a esposa ou namorada manda o companheiro ir ao supermercado comprar alguma coisinha?

Pois bem, fazer isso pode ser uma verdadeira tortura para alguns homens, já que dentro de uma sociedade patriarcal, colocar os homens para fazer coisas destinandas culturalmente às mulheres, os deixam complemente embaraçados.

2. Acompanhá-la às compras

Outra coisa que muitos deles detestam é ir ao shopping acompanhá-las às compras de roupas, por exemplo.

Isso porque, elas tendem a demorar bastante nesse tipo de compromisso, e alguns deles são impacientes, não gostando nem um pouco disso.

3. Tirar foto em todo rolê

Algumas mulheres gostam de tirar foto de casal em todo rolê ou pior, gostam de tirar uma infinidade de registros antes de chegar à foto perfeita.

Bom e para alguns homens isso pode ser muito chato.

4. Cuidar da aparência

Não são todos, mas alguns homens não se importam muito com a aparência. Isto é, eles são um pouco desleixados com o que vestem, unhas, sobrancelhas, depilação no geral e assim por diante.

Para algumas mulheres isso pode ser um grande incômodo e quanto mais elas pedem para eles mudarem de comportamento, mais eles detestam.

5. Assistir filmes românticos

Geralmente, a mulherada é do time das mais apaixonadas, apostando tudo nos livros românticos, filmes fofos e lugares que transmitem esse sentimento. Enquanto os homens tendem a ter uma aversão a tudo isso.

É por causa disso que eles não curtem muito quando recebem um convite para assistir a um filme mais fofo.

6. Deixar o videogame de lado

Por fim, para aqueles homens que gostam muito de jogos, quando a parceira pede para pararem bem no meio da partida, pode ser um verdadeiro fim do mundo.

Nessas horas, tudo que eles querem é terminar aquela fase e elas só querem atenção.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!