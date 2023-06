Desconfiada, vigilante de supermercado em Anápolis segue funcionário e descobre o que ele escondia

Um homem, de 39 anos, funcionário de um supermercado no Bairro Maracanã, em Anápolis, foi preso em flagrante, na tarde da sexta-feira (16), após tentar furtar mercadorias que, somadas, foram avaliadas em R$ 84,45. Na ocasião, ele foi visto saindo do estabelecimento com uma pochete cheia e então foi acompanhado pela vigilante do local.

O Portal 6 apurou que a vigilante estranhou o comportamento do homem e pediu para que ele abrisse a pochete, mas neste momento ele saiu andando rapidamente até o carro. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Quando os agentes o abordaram, a pochete já estava vazia. Decidiram então verificar o veículo, onde encontraram uma mochila com 47 cápsulas de café filtrado.

O suspeito chegou a afirmar que havia recebido aqueles produtos da empresa na última semana devido a uma avaria, dizendo ainda que tinha nota fiscal que comprovava o fato.

Todavia, o documento apresentado não constava os itens em questão. Os policiais indagaram se havia alguma embalagem daqueles produtos na sessão em que ele trabalhava, o homem negou, mas em uma busca rápida foram encontradas cinco embalagens rasgadas, de modo que a soma de cada uma dava uma quantidade próxima da encontrada.

Foi dada a voz de prisão e ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi registrado o furto consumado.