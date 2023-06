Escola Sesi de Anápolis abre processo seletivo para professor de ensino médio

A escola Sesi Jaiara, em Anápolis, abriu um processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de ensino médio em biologia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho, de forma online, por meio do site do Sesi Goiás. Não será cobrado taxa.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter ensino superior completo com licenciatura em Ciências Biológicas e disponibilidade para trabalhar na cidade de Anápolis.

Ao todo, o certame será realizado em cinco etapas, sendo elas: análise curricular, avaliação teórica, aula teste, competência técnica e potencial.

Os candidatos aprovados no processo seletivo terão carga horária prevista de 17h semanais, remuneração de R$ 39,34 hora/aula, além de benefícios como plano de saúde, vale alimentação e/ou refeição; bolsa de estudos;

vale transporte; seguro de vida; incentivos educacionais; universidade corporativa; apoio psicológico e

ações de saúde e qualidade de vida.

Mais informações estão disponíveis no aqui.