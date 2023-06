Mulheres, convenhamos: existem tipos de namorados que são para casar, porque muito além do que só aparência física, há requisitos internos que podem ser determinantes para uma relação promissora.

Afinal, a beleza exterior só serve para os primeiros 15 minutos de flerte, depois você vai precisar ter um conteúdo a mais para sustentar a conquista.

6 tipos de namorados que são para casar e as mulheres devem dar valor:

1. Leais

Muito mais do que se falar em fidelidade, a lealdade deve ser o valor mor dentro de um relacionamento.

Afinal, é a partir dela que se sustenta todo e qualquer outro princípio de uma relação. Quando um parceiro é leal ao outro não há insegurança, traições, medos ou qualquer traço de toxicidade.

2. Sabem cozinhar

Ter uma pessoa que sabe cozinhar ao seu lado também pode ser um excelente partido!

Afinal, esse tipo de habilidade conquista muito e acaba sendo mais um ponto positivo dentro da relação. Fora que o casal pode ter momentos a dois se aventurando na cozinha.

3. Preocupados com a saúde

Não há nada pior do que se relacionar com um cara que não está nem aí com sua saúde, vive desleixado e não pensa em envelhecer com vitalidade.

Sendo assim, um cara que sabe valorizar isso e preza por uma boa qualidade de vida é um partidão.

4. Valorizam a família

Um homem que valoriza o conceito de família e respeita os mais velhos é um partidão, porque esse é apenas uma amostra grátis de como será o seu tratamento.

Sem contar que estando ao lado de uma pessoa assim é a garantia de que você nunca vai ser desrespeitada ao longo da vida.

5. Possuem objetivos

Ao lado do cara despreocupado com a saúde, tem também aquele que não se importa com o futuro. Esse também não é um bom partido!

Afinal, não tem nada pior do que se relacionar com uma pessoa que não pensa em estabilidade financeira, progresso pessoal, desenvolvimento e crescimento.

6. Te fazem ser uma pessoa melhor

Por fim, você só vai ter a certeza de que encontrou a pessoa certa quando a ao lado dela você conhecer a sua própria melhor versão.

É impossível não ter um partidão ao lado, quando essa pessoa nos faz ser um alguém melhor em todos os âmbitos da vida.

