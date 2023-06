Carro cheio de jovens capota e deixa uma vítima e quatro feridos na GO – 210

A GO-210, entre os municípios de Catalão e Davinópolis, foi palco de uma tragédia na tarde de sábado (17).

Isso porque um carro lotado de jovens perdeu o controle na rodovia e capotou, deixando uma vítima fatal e vários feridos.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) precisaram ser mobilizados às pressas para dar conta da ocorrência e prestar socorro.

O motorista, de 27 anos, apresentou politraumatismo, uma grande laceração no tórax e diversas escoriações por todo o corpo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória no local e não sobreviveu.

Dois dos passageiros, jovens de 23 e 18 anos, também apresentaram lesões mais graves e tiveram de ser encaminhados para unidades médicas, sendo que o último precisou ser levado ao pronto-socorro em uma estrutura improvisada na viatura da PM.

Um rapaz e uma moça, de 18 e 21 anos, respectivamente, foram os dois outros envolvidos no episódio. Porém, ambos tiveram lesões mais brandas e foram tratados no próprio local.

O que sobrou do automóvel precisou ser guinchado para um pátio, por conta de débitos pendentes no licenciamento.

A causa do acidente ainda é um mistério e deverá ser investigada mais a fundo, assim que os sobreviventes estiverem em condições ideais para conversar com as autoridades.