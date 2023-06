Conheça a cidade goiana que tem o nome diferente e atrações turísticas que muitos não sabiam

A 128 km de Goiânia, Morrinhos chama atenção pelo passado histórico que poucos conhecem. De acordo com o site da prefeitura, o município localizado ao Sul do estado possui 177 anos de idade, perceptíveis nas construções com arquitetura colonial.

O nome curioso do município de Morrinhos originou da junção de três morros presentes na região: o do Ovo, da Cruz e da Saudade. No entanto, a história do local se inicia ainda no século XVII, com a chegada de agricultores interessados na fertilidade do solo, como Antônio Corrêa Bueno.

Com a chegada de famílias de São Paulo e Minas Gerais, o desenvolvimento logo foi acelerado e o povoado ganhou o nome de Nossa Senhora do Carmo, por conta da capela construída na região.

Promovido para distrito em 1845 e município em 1859, atualmente, Morrinhos possui uma população de 46 mil habitantes, de acordo com a última projeção do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE).

A cidade centenária conta a história por meio de algumas construções da época colonial que sobreviveram aos avanços, com destaque para a velha cadeia pública, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e transformada no Museu Antônio Corrêa Bueno em 2004.

Ao redor de Morrinhos, a prefeitura também mantém o Parque Ecológico Jatobá Centenário, que possui 18 alqueires de área, cerca de 2.100 metros de trilhas e uma cachoeira. Todo semestre, o local recebe cerca de 10 mil turistas que se interessam pela fauna e flora do Cerrado.

O Parque Recanto das Araras é outro destaque, com um lago artificial construído com o represamento das águas do córrego Maria Lucinda que atrai tanto moradores quanto turistas. Além disso, ainda há diversas praças, como a Praça do Cristo Redentor, que possui uma estátua de 27 metros.