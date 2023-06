Curta anapolino leva os prêmios de melhor ficção e melhor direção de arte no FICA

O curta anapolino “Entredentes” levou os prêmios de Melhor Filme de Ficção e Melhor Direção de Arte da Mostra do Cinema Goiano na 24º edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA). A cerimônia de premiação aconteceu no Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, na tarde deste domingo (18). A obra é inspirada em um conto de Caio Fernando Abreu.

A produção conta com dois protagonistas gays: Caio e Hugo. Ao longo do curta, eles transitam em um apartamento revendo os pontos de uma amizade entremeada por conflitos e uma paixão platônica. “Entredentes” retrata a angústia da despedida que perpassa a última noite deles juntos antes de um período de separação indefinido.

O curta, financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, é inspirado no conto “Os Sobreviventes”, de Caio Fernando Abreu, publicado no livro Morangos Mofados (1982). Entretanto, na obra do escritor, a dupla que se despede é formada por um homem e uma mulher. As referências a Caio estão presentes em vários detalhes do filme e vão desde o nome de um dos personagens até a presença de um porta-retratos com a foto do escritor.

Dicotomia

Os protagonistas do curta são opostos: um deles decide embarcar para o Sri Lanka em uma jornada de autoconhecimento que busca por novas experiências e outro opta pela segurança de um emprego público que despreza. Ao longo do filme, as nuances da relação dos dois vão se revelando.

A dicotomia do casal de amigos é traduzida em cena, principalmente, pela fotografia do filme. O trabalho com as cores foi considerado um dos maiores desafios da produção pelo diretor do curta. “A intenção era que mesmo sendo muito colorido, o filme ficasse melancólico, já que se trata de uma despedida, de mudanças”, diz Duarte.

O processo de ruptura é uma das principais marcas do curta. “Todo mundo tem um momento na vida em que vive a despedida de alguém importante. Uma pessoa passa a não fazer mais parte da nossa rotina e isso nos muda, cabendo a nós decidir se para melhor ou para pior”, finaliza o diretor.

FICA

“Marta Kalunga”, de Lucinete Morais e Thaynara Rezende, ganhou o prêmio de Melhor Direção da Mostra de Cinema Goiano. Na Mostra Becos de Minha Terra, “Darcy e Lena”, de Jadson Borges, levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Filme. O filme “Aya”, de Simon Coulibaly Gillard, foi o grande vencedor desta edição do FICA. A produção belga/francesa conquistou o Prêmio Cora Coralina de Melhor Longa-Metragem, da Mostra Washington Novaes.

