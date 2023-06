Final de campeonato termina com confusão generalizada em Anápolis; veja

O que era para ser uma competição saudável se tornou uma briga generalizada neste domingo (18) no Calixtópolis, em Anápolis. Após a final da 2º Copa AMOVIP, diversas pessoas se agrediram e policiais foram acionados.

O campeonato de várzea ocorreu começou às 10h entre o Predadores e Continental. Porém, ao final, mais de 10 pessoas se envolveram em agressões físicas que envolviam socos, chutes e lançamento de objetos próximos, como cadeiras.

Imagens do episódio viralizaram, com comentários divididos entre críticas e risadas. De acordo com o time Predadores, os envolvidos na confusão eram pessoas de fora, não tendo relação com o jogo.

Embora viaturas tenham sido acionadas, não houve detenções por conta da briga, cujas motivações ainda são desconhecidas.