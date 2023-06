Goianos ainda podem se inscrever em curso gratuito da Harvard; veja como participar

A Universidade de Harvard é uma das mais reconhecidas e prestigiadas instituições de ensino em todo o mundo.

E a boa notícia é que ainda dá tempo de qualquer goiano se inscrever para realizar um curso da universidade, sem ter que pagar nada.

Através de um programa, que é desenvolvido pelo Governo de Goiás em parceria com a Fundação Estudar, os interessados podem se matricular no curso básico de Introdução à Ciência da Computação (CC50).

Além de totalmente gratuito e em português, ele ensina: resolução de problemas de programação de forma eficiente, estruturação de dados, abstração, encapsulamento, gerenciamento de recursos, segurança, engenharia de software, desenvolvimento web e linguagens de programação, incluindo C, Python, SQL e JavaScript, além de CSS e HTML.

Outra vantagem é que não é necessário nenhum tipo de formação ou conhecimento prévio sobre o tema, já que o curso é totalmente voltado para os iniciantes no mundo da Ciência da Computação.

O CC50 pode ser feito tanto on-line quanto presencialmente, na Escola do Futuro de Goiás (EFG) Luiz Rassi, localizada no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

A modalidade presencial também é uma ótima saída para aqueles que não possuem computador ou internet de qualidade em casa.

Todos os participantes recebem certificado emitido pela Fundação Estudar, em parceria com as Escolas do Futuro de Goiás, sendo que eles têm um prazo de seis meses para concluir as 70 horas de aula, que estão divididas entre teoria, estudo de caso e monitoria.

Os interessados podem se inscrever pelo site inovacao.go.gov.br ou clicando aqui.