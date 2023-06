Jovem que foi para o Japão impressiona ao contar as coisas que só acontecem lá

Uma jovem viralizou nas redes sociais após revelar coisas que só acontecem no Japão e que a “deixaram em choque”, quando ela descobriu.

Núria, identificada pelo nome de usuário @nuriape__, no TikTok, já acumulou mais de 3 milhões de visualizações com o vídeo em que conta a experiência no país oriental.

Em primeiro lugar, ela destacou que todos os celulares fazem sons quando se tira uma fotografia, “mesmo que tenha o toque ou o som desligado”.

Isto seria um requisito para evitar que imagens sejam tiradas sem permissão, especialmente de meninas usando saias.

Ela também apontou que no metrô há vagões só para mulheres, para evitar que aconteçam situações de assédio.

Além disso seria “supernormal” ver as pessoas dormindo profundamente nos trens e metrôs, por estarem exaustas após trabalharem muitas horas.

Em outro vídeo viral, Núria destacou como os japoneses são higiênicos. Ele conta que quando estava no metrô cheio de gente não sentia cheiro de nada.

“Eles nem mesmo passam perfume, para não incomodar os outros com seu odor corporal”, afirmou.