Preso homem que matou a enteada, de 12 anos, a facadas em Goiás

Já está preso o homem, de 34 anos, que matou a enteada, de apenas 12, a facadas em Goiás.

Após o recebimento de informações sobre a possível localização do suspeito, que estava foragido, equipes da Polícia Militar (PM) agiram rápido.

Uma vez confirmado, os militares deram cumprimento ao mandado de prisão que estava em aberto, o encaminhando para o presídio de Goianésia.

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (16) para sábado (17) no distrito de Souzalândia, localizado no município de Barro Alto, região Norte do estado.

Na ocasião, o homem invadiu a casa da ex-mulher e esfaqueou não só ela, como os dois filhos e a enteada, que não sobreviveu. Eles estavam juntos há cerca de 10 anos.

Informações apontam que a garotinha teria sido o estopim para o término do relacionamento do casal, após denunciar episódios de estupro por parte do padrasto.