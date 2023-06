Sotaque goiano entre os mais charmosos do Brasil? Não é o que diz esta pesquisa

Recentemente, a Preply, plataforma online de aulas particulares, divulgou uma pesquisa que mostrou que o sotaque goiano não está entre os mais charmosos do Brasil.

Foram entrevistados mais de 700 brasileiros de todas as regiões do país. O primeiro lugar no ranking ficou com os mineiros.

O pódio foi completado pelo sotaque da Bahia e do Rio de Janeiro. A plataforma divulgou os oito primeiros colocados.

A composição do restante do ranking teve Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Pernambuco, Santa Catarina e Ceará, respectivamente.

Também foram divulgados quais são os sotaques mais cativantes do país. Nesta categoria, Minas Gerais novamente liderou a pesquisa.

Bahia e Ceará completaram o pódio. O top-8 ainda é composto por Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Por fim, o questionamento foi qual sotaque os brasileiros teriam se pudessem escolher. Nesta categoria houve uma mudança na liderança, com o Rio de Janeiro em primeiro lugar.

O top-3 ainda teve a presença de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A classificação geral contou com Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Ceará.