Vai chover em Goiás nesta semana? Veja como fica a previsão do tempo

Após um breve período de chuvas em diversas regiões do estado, Goiás provavelmente terá céus limpos no início desta semana, além de temperaturas mais baixas.

Previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para esta segunda-feira (19) aponta que os goianos podem aproveitar o tempo sem chuva, visto que que a expectativa é de 0 mm em todas as regiões.

Já as temperaturas poderão ser levemente mais baixas, principalmente pela manhã, com destaque para a região Sudoeste, como Jataí e Mineiros, onde a previsão é de uma mínima de 8º C e máxima de 28º C.

Além disso, moradores de municípios como Caldas Novas, Itumbiara, Goiânia e Anápolis devem precisar de agasalhos. Isso porque as regiões Sul e Central, possuem previsão de uma mínima de 10ºC a 28º C e de 12º C a 30ºC, respectivamente.

As demais regiões goianas devem ter temperaturas amenas, entre 12º C e 34º C, em média, com a presença de Sol sem nuvens.