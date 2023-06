6 lugares para contemplar o horizonte de forma privilegiada em Anápolis

Com o fim das chuvas, observar o céu se torna uma opção de lazer interessante e democrática no amplo horizonte do Cerrado. Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com seis lugares de Anápolis para apreciar a vista, seja ela do pôr-do-Sol, nascer ou do horizonte noturno.

Apesar da grande presença de colinas pela cidade, diversos locais são cercados por prédios ou partes íngremes, de modo que uma visão limpa do céu se torna um privilégio de poucas regiões.

1. Lateral do Condomínio Alto da Serra

A Avenida Xavantina é sem saída e desemboca na vista que abarca uma visão ampla das partes centrais e Centro-Norte da cidade. Conhecido por muitos, em especial alunos da UniEVANGÉLICA como “A Vista”, o local oferece um ótimo nascer do Sol.

2. Morro da Capuava

Famoso point na região Norte da cidade, situado no Bairro Bom Sucesso, o morro foi tombado como patrimônio histórico de Anápolis, em 2016.

Nas alturas, o local tem uma das melhores vistas da cidade, voltado principalmente para o pôr do sol.

Ainda com bancos, um deck e longas faixas de grama, é interessante também para apreciar a Lua e acontecimentos astronômicos.

3. Rooftop Marolo

Um novo conceito em bar e restaurante na cidade, o Marolo está situado na cobertura do edifício Nobile Inn London.

Para apreciar a paisagem e ainda de quebra se deliciar com os pratos oferecidos pelo estabelecimento, basta subir até o último andar para encontrar uma vista de quase 360º, na qual é possível ver o pôr do Sol se deitar sobre o Centro da cidade.

4. Parque da Jaiara

O Parque da Jaiara dispõe de longos gramados, ótimos para a realização de piqueniques ou para praticar esportes.

De um lado, na direção da BR-153, o sol nasce, e do outro lado da área de lazer, onde fica a entrada da Vila Jaiara, o sol se põe.

5. Planetário Digital de Anápolis

Apesar de estar cercado de prédios, o Planetário Digital conta com o pôr do sol de um lado, na direção do Jundiaí Industrial e o nascer na direção do Bairro Anápolis City.

Situado na Praça Augusto Cesar Miranda de Alencar, o diferencial ainda é a disponibilidade de um telescópio, que possibilita ver de pertinho as crateras lunares e planetas do entorno terrestre.

6. Bar e restaurante Terra à Vista

Por fim, localizado na Avenida 24 de Agosto, o Terra à Vista dispõe de uma parte dos fundos cheia de encantos, onde se estende uma varanda, voltada para a cidade.

O charme do local fica por conta de um panorama amplo que contempla uma grande parte do céu anapolino, ideal para aqueles encontros românticos.