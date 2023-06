Pode parecer besteira, mas existem utilidades das cuecas que vão muito além do que aquela que conhecemos, destinadas, especialmente, aos homens.

O que acontece é que esse pequeno pedaço de pano pode quebrar um baita galho em casa se tratando de alguns assuntos!

6 utilidades das cuecas que muitos não sabiam que existiam:

1. Pijama de emergência

Começando nossa lista, para as mulheres as cuecas possuem uma função muito boa: pijama de emergência.

Isto é, na ausência de um shortinho para dormir, vale pegar a cueca box do irmão, namorado, amigo e assim por diante.

2. Proteção ao usar calça jeans

Para os homens, as cuecas são verdadeiras salvadoras da pátria. Afinal, são elas que protegem o órgão genital deles do contato com tecidos grossos, como o jeans, que podem machucar ou incomodar as partes mais sensíveis do corpo.

3. Coador de café

Para quem é da onda das simpatias, vale usar a cueca como coador e de quebra fazer uma amarração do amor.

Para isso, basta pegar a cueca usada por você, coar o café nela e servir a sua pessoa amada.

4. Top para mulheres

Saindo um pouco do gancho, algumas mulheres estão viralizando na internet após customizar cuecas para fazer tops.

Sendo assim, essa é mais uma boa utilidade.

5. Proteção contra o zíper da calça jeans

Assim como a cueca protege do tecido grosso, ela também pode ser um escudo contra o zíper da calça jeans, que, eventualmente, pode puxar a pele da região da barguilha.

6. Flanela

Por fim, se você tiver em casa uma cueca de algodão que não goste ou que não use mais, use-a como flanela!

Para isso, corte em um formato discreto, pra ninguém desconfiar, e use para fazer limpezas em geral.

