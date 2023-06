Após transtornos e acidentes, Prefeitura de Goiânia inicia obras no Vila Nova

Com o intuito de desafogar o trânsito e dar maior fluidez para veículos e pedestres, a Prefeitura de Goiânia começou, nesta segunda-feira (19), as obras para a criação de um corredor na Rua 208, na Vila Nova.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), será construído um sistema binário com direção para as avenidas Independência, Anhanguera e de confronto com a Rua A.

Isso significa que essas ruas, atualmente de mão dupla, serão transformadas em uma vias de mão única.

A pasta afirmou que as obras na Rua 208 terão o prazo de 15 dias para serem concluídas.

Ao Portal 6, a SMM afirmou que não será necessário fazer um desvio, já que as obras serão feitas de forma gradual e o trânsito fluirá normalmente.

O secretário executivo de mobilidade, Ciro Meireles, afirma que a região possui um grande fluxo de veículos, uma linha de ônibus, além de duas escolas e igrejas, o que trava a circulação de veículos pelo local.

“Nós vamos destravar a região do Vila Nova, que tem se tornado grande transtorno, com muitas colisões de veículos”, destacou.

O presidente da SMM apontou que não só os motoristas, mas também os pedestres poderão se beneficiar das alterações nas vias públicas.