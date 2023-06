Saiba quais são e como estão as primeiras escolas construídas em Anápolis

Anápolis conta com centenas de escolas, tanto públicas quanto particulares – de diferentes portes e linhas pedagógicas. Essa gama de variedade acaba atraindo alunos e mesmo família de diversas partes do estado e até fora dele. Apesar do status conquistado, foi longa a trajetória.

Pensando nisso, o Portal 6 resgatou quais foram as três primeiras escolas a funcionarem no município. Segundo o pesquisador e administrador da página “Anápolis nas Redes”, Claudiomir Gonçalves, a primeira de todas foi o Grupo Escolar Dr. Brasil Caiado.

Inaugurado dia 18 de março de 1926, o grupo escolar ‘ficava situada na Praça Moisés Santana, atual Praça das Mães. Em novembro de 1930 foi rebatizada, se tornando o Grupo Escolar 24 de Outubro e, 15 anos depois, foi transferido para a Praça Santana, mudando o nome para Grupo Escolar Antensina Santana em 1948. Nos dias atuais, o colégio é a Escola Estadual Antensina Santana.

A segunda a chegar no município foi fundada em 1927, pela jovem Alice Magalhães, filha do promotor de Justiça Carlos Pereira Magalhães. Junto com as professoras Zizica e Luiza de Souza Santos, conhecida como Luizinha, começaram a ministrar aulas aos filhos de evangélicos.

Cinco anos depois, em 1932, essa iniciativa converteu-se no Colégio Couto Magalhães, localizado na região Norte da cidade. A proposta foi tomando grandes proporções e, nos dias atuais, não só é uma escola como também uma universidade.

A última das pioneiras foi a Escola Normal de Anápolis, fundada em 1931, também na Praça das Mães. Após seis anos de funcionamento, teve o controle transferido à Congregação Salesiana. Foi deslocada para a Rua 14 de julho, onde foi renomeada como Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora.

Em 1943, ganhou outro nome e passou a se tornar o Ginásio Auxilium, que perdurou até o fim de 2020. Atualmente, as instalações onde ela ficava abrigam a Faculdade Católica de Anápolis e o Colégio Imaculada Conceição.