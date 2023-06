Flagrante inusitado em terminal de Goiânia arranca gargalhadas: “mais um dia normal”; veja

Os usuários que aguardavam a chegada de um ônibus do transporte coletivo no Terminal Praça A, em Goiânia, puderam esperar a chegada do veículo de uma forma descontraída.

Isso porque um homem, ainda não identificado, foi visto tocando um berrante no meio do espaço e divertiu quem passava pelo local.

A cena inusitada foi flagrada por uma passageira que estava no ambiente e compartilhada nas redes sociais na sexta-feira (16). “Mais um dia [normal] em Goiânia”, publicou.

No registro, é possível avistar o homem utilizando chapéu, botina e calça jeans parado próximo a uma plataforma enquanto espera o ônibus.

Para ‘descontrair’ e, de quebra, passar pelo momento de forma mais rápida, o indivíduo começa a tocar um berrante, arrancando risadas de quem passava pelo local.

Veja o vídeo: