Jovem se depara com companhia inusitada no banheiro e fica assustada após fazer xixi

Uma jovem de 18 anos teve uma companhia inusitada após ir ao banheiro para fazer xixi. Logo depois de se levantar, ela se deparou com uma cobra no cano do vaso sanitário.

O caso ocorreu em uma fazenda na cidade de Palmeiras de Goiás, no último sábado (17), mas só foi divulgado nesta terça-feira (20).

Ao O Popular, o chacareiro Dilson Martins, de 59 anos, contou que a jovem, que estava visitando o local, tomou um susto e logo chamou os moradores.

“Quando levantou, ela viu a cobra dormindo em cima do vaso, no cano de descarga. Ela assustou e chamou a gente”, relatou.

A propriedade onde Dilson mora fica próxima ao Rio Capivari, por isso ele disse estar acostumado com a presença dos animais e que devolveu a cobra sã e salva para a natureza.

Apesar do susto, o biólogo Edson Abrão explicou, ao O Popular, que o animal é uma jiboia amaralis e que não é venenoso, sendo um pouco menor se comparado a espécie mais conhecida, a jiboia constrictor.