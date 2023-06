Pessoas obesas podem ganhar assentos especiais em transportes coletivos em Goiás

Pessoas com obesidade poderão ter acesso a assentos adaptados em veículos do transporte coletivo intermunicipal no estado. Isso é o que propõe o Projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

De autoria do deputado estadual Gustavo Sebba (PSB), a proposta prevê a reserva de dois lugares em cada automóvel para indivíduos identificados com a doença crônica.

Segundo o parlamentar, o projeto tem como objetivo facilitar o acesso e a permanência dessas pessoas durante a locomoção no estado.

Na justificativa, ele ainda destacou que a obesidade deve ser tratada como um problema de saúde pública que afeta a vida, inclusão e acesso de diversos brasileiros.

“Trata-se de um importante problema de saúde pública, que tem consequências no sistema de serviços públicos. Juridicamente, a obesidade não é considerada uma deficiência, mas uma causa de mobilidade reduzida”,

Agora, a proposta aguarda um relatório do deputado estadual Cristiano Galindo (Solidariedade) na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) para seguir tramitação.