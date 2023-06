Conheça a cidade famosa por abrigar o belíssimo mar de água doce de Goiás

Com pouco mais de 12 mil habitantes, o município de Buriti Alegre, no Sul do estado, é uma boa pedida para quem deseja relaxar e viver momentos de tranquilidade.

Distante 192 quilômetros de Goiânia, o destino está a cerca de 2h30 da capital.

O município abriga o Lago das Brisas, também conhecido como o “mar de água doce de Goiás”. A atração foi criada em 1976, durante a construção da Hidrelétrica de Furnas.

O local é abastecido pelo encontro das águas dos rios Piracanjuba, Corumbá e Paranaíba. São 450 metros de profundidade e 1,8 mil metros de largura.

No entorno, o lago possui inúmeras ilhas que podem ser aproveitadas pelos turistas. Outras opções são os passeios de lanchas e motos aquáticas.

Além do Lago das Brisas, Buriti Alegre conta com uma infinidade de atrações, como cachoeiras. O pôr do sol na cidade é uma atração a parte.