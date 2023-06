Ginásio Internacional de Anápolis vira depósito de entulho e carece de vistorias

Anápolis conta com um grande ginásio, o Internacional Newton de Faria, ao lado da Avenida Brasil, bem centralizado na cidade. O local já foi palco de campeonatos internacionais de futsal, vôlei e outros mas, no dia-a-dia, não recebe o mesmo capricho que em datas especiais publicitáveis.

Além de ser um cartão postal, lembrando uma nave espacial ao lado Córrego das Antas, a construção tem a intenção de funcionar como um ponto de apoio ao esporte anapolino. Apesar de ainda ser frequentado por corredores e atletas de diversos esportes, as instalações parecem fazer parte de um cenário em crise.

De fora, percebe-se o desgaste prolongado da pintura e do telhado, seguindo a velha tradição política de pintar só quando começa a gestão, para dar as cores do partido. Por dentro, o ambiente mistura depósito de materiais esportivos com entulhos e restos de campanhas da Prefeitura.

Diversos equipamentos estão mal guardados e sujeitos à ação do tempo. Por lá, misturam-se colchões, cobertores, mesas de ping-pong, cestas de basquete, lâmpadas velhas, baldes com água suja, caixas de som e muito mais.

O lixo se acumula em salas que poderiam ser usadas para auxiliar atividades esportivas no município. São diversas portas que aparentam estarem trancadas há tempos, paredes pichadas e áreas que nem sequer contam com os obrigatórios extintores de incêndio.

Várias dessas questões teriam a resolução imediata exigida pelos bombeiros, caso fosse efetuada uma vistoria no local. A conservação dos equipamentos, comprados pela gestão municipal com a verba vinda dos contribuintes, já demonstra que estes terão de ser reformados ou jogados fora.

Em tais condições, o local caminha para se tornar um elefante branco, que foge das atribuições que lhe seriam tocantes para se tornar um depósito de entulho marcado por vandalismo.