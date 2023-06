Morador de Goiânia viraliza no TikTok soltando a voz ao som de Henrique e Juliano

Um morador de Goiânia impressionou internautas e viralizou nas redes sociais soltando a voz ao som da dupla Henrique e Juliano.

O flagrante foi registrado e compartilhado na última quinta-feira (15) no perfil oficial do canal “Mais sertanejo” no TikTok.

Na filmagem, o homem aparece exibindo a habilidade vocal ao cantar um trecho da música “Seu Perfil”, lançada em 2021 pela dupla.

O vídeo publicado na plataforma conquistou os usuários e já conta com mais de 114 mil visualizações e 7 mil curtidas.

Nos comentários, internautas elogiaram a voz e a postura do rapaz. Já alguns, chegaram até a marcar perfis de celebridades e apresentadores, pedindo uma oportunidade para o homem.

“Canta demais! Esse vídeo precisa viralizar”, escreveu uma.

“Vamos fazer chegar nos meninos [Henrique e Juliano]”, incentivou outra.