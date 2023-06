Mulher é condenada por crime de injúria racial contra cliente de loja de departamentos, em Goiânia

A juíza Érika Barbosa Gomes Cavalcante condenou, nesta terça-feira (20), uma cliente de uma loja de departamentos em Goiânia pelo crime de injúria racial, praticado contra outra compradora.

A mulher foi condenada a cumprir um ano e seis meses de reclusão, em regime aberto. A pena porém, foi convertida para uma multa de R$ 2,5 mil em favor da vítima, além da exigência da prestação de serviços comunitários.

Na ocasião do incidente, a acusada estava sendo atendida por uma mulher que trabalhava na loja, tendo se desentendido com a funcionária e se retirado do local.

Assim, a vítima prosseguiu para ser atendida, quando de repente a moça retornou e, segundo relatos de outros atendentes, sem motivo aparente, empurrou-a três vezes, além de passar a proferir ofensas obscenas e racistas, agredindo-a também com um murro nas nádegas.

A defesa da agressora tentou alegar que, devido a ausência de filmagens ou gravações de áudio, as acusações seriam infundadas. Entretanto, a magistrada negou a tese, tendo em vista os testemunhos de outros clientes e funcionários.