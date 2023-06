As pessoas inteligentes recebem elogios que os outros não costumam ouvir normalmente.

O que acontece é que o cérebro delas acabam sobressaindo as outras características do corpo. Por isso, os elogios costumam vir com frequência!

6 elogios que as pessoas inteligentes costumam receber com frequência:

1. Te admiro

Começando nossa lista, esse é um dos elogios mais recebidos por essas pessoas, afinal, todos ao seu redor as admira muito!

2. Como você consegue pensar assim?

Outra coisa que elas costumam ouvir são os comentários positivos acompanhados de questionamos.

O que acontece é que é comum surgirem também dúvidas em relação a toda aquela genialidade.

3. Que mente brilhante!

Esse tipo de exclamação também acontece muito, principalmente depois de alguma solução ou fala muito inteligente vindo dessas pessoas.

4. Sou fascinado por você

O fascínio também surge de forma genuína em relação a essas pessoas, sendo assim, esse é mais um tipo de elogio que elas ouvem com frequência!

5. Você é lindo por dentro e por fora

Bom e é claro que quando alguém vai elogiar essa pessoa pelo seu exterior, fica impossível ela não comentar sobre o seu interior.

Por isso, são raras as vezes em que elas não escutam que são lindas por dentro e por fora.

6. É sempre bom ter você por perto

Por fim, as pessoas inteligentes costumam solucionar problemas.

É por isso que os outros ao seu redor adoram ter elas por perto para qualquer emergência para se resolver.

