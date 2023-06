Quando uma pessoa é falsa com a gente, custamos identificar isso, porque preferimos passar pano para as tais atitudes do que aceitar o choque de realidade.

Ou pior, não percebemos mesmo.

É por isso que hoje vamos te dar alguns métodos para conseguir enxergar esse tipo de gente!

6 maneiras de identificar que uma pessoa é falsa sem ela perceber:

1. Mudança de humor

Começando nossa lista, a pessoa falsa não vai conseguir expressar seus sentimentos de forma sincera.

Sendo assim, é característico observar nessas pessoas uma mudança repentina de humor.

2. Falta de contato visual

Como estão o tempo todo mentindo e inventando história, essas pessoas evitam muito o contato visual com suas vítimas.

Afinal, um olhar trêmulo e ansioso pode entregar tudo. Por isso, durante uma conversa essa pessoa prefere mexer no celular enquanto fala, olhar para as mãos e fazer qualquer outra coisa para não ter que olhar para o seu ouvinte.

3. Rodeios ao longo da conversa

Outra coisa que essas pessoas fazem e que é fácil de identificar são os rodeios ao longo das conversas.

O que acontece é que elas preferem encher a história de abobrinha antes de chegar ao ponto principal.

4. Falar mal de todos o tempo todo

É de praxe: a pessoa quando é falsa fala mal de todos o tempo todo!

Inclusive esse é até um alerta: fique de olho naquele seu amigo que faz fofoca o tempo todo, afinal, se ele fala dos outros perto de você, deve falar de você para os outros.

5. Calculismo

Na mente de uma pessoa falsa é tudo milimetricamente calculado, porque cada passo em falso pode colocar tudo a perder.

O calculismo vem para eles tirarem proveito próprio, sendo interesseiro e egoísta.

Eles vão agir de maneira premeditada buscando antecipar todas as possibilidades e consequências da situação e de suas maldades.

6. Boa comunicação

Por último, é claro que quem consegue mentir e depositar sua inveja uma pessoa possui uma boa comunicação, isso é muito necessário!

Esse talento aqui garante, por meio da oratória, um bom encaminhamento das mentiras e falsos elogios para manipular sua vítima e atrair negatividade para sua vida.

