Clínica de Goiânia está realizando exames gratuitos para identificar infertilidade

Junho é o mês conhecido pela conscientização e combate à infertilidade. No espírito dessa pauta, uma clínica de Goiânia está oferecendo exames gratuitos para identificar a incapacidade de reprodução.

Se trata da Clínica Humana Medicina Reprodutiva, localizada no Setor Marista, que estará ofertando os serviços até o dia 30, através do “Movimento Check Up da Fertilidade”.

Com isso, os interessados em investigar a saúde reprodutiva poderão passar pelos exames de Ultrassom Endovaginal, para contagem de folículos, e também pelo Estudo do Sêmen, pelo Espermograma.

Para participar, é necessário ter entre 19 e 45 anos, residir em Goiânia ou na região metropolitana e ter a disponibilidade de comparecer presencialmente na clínica.

As inscrições estarão abertas até às 23h59 do dia 30 de junho. A partir daí, os exames serão agendados e realizados no decorrer de julho.

Para se inscrever, basta completar um formulário disponível no site da clínica, ou clicando aqui.

Sobre a infertilidade

De acordo com um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em abril, cerca de 17,5% da população adulta mundial é afetada pela infertilidade ao longo da vida.

Essa taxa é o equivalente de 1 a cada 6 pessoas em todo o mundo.

Outro dado interessante é que a infertilidade varia muito pouco de região para região, então mesmo que a pesquisa mude de países mais pobres para outros mais desenvolvidos, o padrão segue o mesmo, com índices entre 16 e 18%.