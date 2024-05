Jovem é baleada junto com namorado após ex espiar muro e ver casal em momento íntimo

Vizinho ainda informou às autoridades que a moça estaria sofrendo constantes ameaças

Davi Galvão - 18 de maio de 2024

Residência do casal ficou ensanguentada após o atentado. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 27 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo, juntamente do atual namorado, de 22 anos, após o ex-companheiro dela entrar em uma crise de ciúmes após os ter flagrado durante atos sexuais.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (17), no bairro Jardim Rio Claro, no município de Jataí. As autoridades foram acionadas após vizinhos escutarem o barulho dos tiros.

Chegando ao local, a Polícia Militar (PM) encontrou ambas as vítimas, feridas, e com a residência ensanguentada. Questionada, a jovem informou que o autor do atentado teria sido o ex-companheiro, de 31 anos, que teria evadido momentos antes.

Um vizinho ainda relatou aos militares que o suspeito já importunava a moça há alguns dias, fazendo reiteradas ameaças contra ela.

Em uma dessas bravatas, ele teria admitido espiar a ex-namorada pelo muro da residência e que a avistou tendo relações sexuais com o atual companheiro e “não estar mais aguentando”.

Ambas as vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até uma unidade hospitalar e o caso agora será investigado pela Polícia Civil (PC).