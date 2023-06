Você já deve ter ouvido falar sobre Feng Shui, não é mesmo? Pois bem, essa filosofia chinesa que vem ganhando cada vez mais adeptos afirma que até a posição de alguns artigos pode influenciar no campo energético da casa, o que, obviamente, inclui a TV no quarto.

Segundo a prática oriental, ter televisores no quarto pode ser um péssimo costume para a harmonia da sua casa e vamos te explicar!

É por este motivo que muitas pessoas estão deixando de ter TV no quarto:

Não só as televisões, mas sim todos os aparelhos tecnológicos possuem um impacto na vida de qualquer um, e com eles no quarto, é como se não conseguíssemos descansar direito.

Assim, na teoria chinesa, a televisão “rouba” a nossa energia quando está presente no cômodo.

Segundo especialistas, a TV ali perto da cama impede horas de descanso de qualidade. Além disso, dificulta a conexão com nós mesmos e nosso eu interior. Afinal, a hora de descanso é um momento de introspecção e contato com a mente.

Bom, é importante destacar que as restrições do item no quarto não ficam apenas na prática chinesa.

Isso porque de acordo com cientistas, a televisão no cômodo faz mal à saúde.

O que acontece é que a luz da tela, à noite, suprime a fabricação cerebral de um hormônio importante chamado melatonina. Que, por sua vez, interfere no equilíbrio do nosso sono regular.

Sendo assim, em conclusão, sempre que possível opte por deixar o seu quarto longe de televisores. Dedique esse espaço apenas para descanso.

